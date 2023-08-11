Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» отказался возвращать Бонуччи в основу

11 Августа 2023 • 14:18 Комментировать

Защитник Леонардо Бонуччи в июле был исключён из основного состава «Ювентуса». Как сообщает на своих страницах издание La Gazzetta dello Sport, 36-летий футболист отправил клубу юридическое электронное письмо с просьбой реинтегрировать его в основу. «Старая синьора» ответила отказом.

Отмечается, что Бонуччи может начать разбирательство с «Ювентусом» в юридическом поле. В Серии А существует коллективный договор, в котором прописано, что футболистам должно быть разрешено тренироваться с первой командой. Леонардо же сейчас занимается с игроками, которые тоже не входят в проект клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
14:18 · Италия. Серия А
​«Ювентус» отказался возвращать Бонуччи в основу
13:15 · Германия. Бундеслига
Защитник «Аталанты» Меле станет игроком «Вольфсбурга»
12:01 · Италия. Серия А
Барбоза: «Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Льорис ведёт переговоры с итальянским клубом
11:26 · Италия. Серия А
«Интер» выбирает между Тареми и Арнаутовичем
10:09 · Италия. Серия А
Бенитес: «Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов»
09:51 · Италия. Серия А
«Интер» подписал ещё одного вратаря официально
09:45 · Италия. Серия А
В «Торино» отреагировали на слухи о трансфере украинца Малиновского
09:37 · Италия. Серия А
«Фиорентина» готовит 25 миллионов на аргентинского форварда
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от покупки нападающего «Арсенала»
05:59 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Английский выучил уже в зрелом возрасте»
05:43 · Италия. Серия А
Хавьер Дзанетти рассказал о своём загадочном втором имени
05:15 · Италия. Серия А
«Милан» продал датского голкипера Юнгдаля в «Кремонезе»
05:02 · Италия. Серия А
Тареми просит «Порту» отпустить его в «Интер»
04:58 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги рассказал о своем любимом матче
Все новости
Рекомендуем