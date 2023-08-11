​«Ювентус» отказался возвращать Бонуччи в основу

Защитник Леонардо Бонуччи в июле был исключён из основного состава «Ювентуса». Как сообщает на своих страницах издание La Gazzetta dello Sport, 36-летий футболист отправил клубу юридическое электронное письмо с просьбой реинтегрировать его в основу. «Старая синьора» ответила отказом.

Отмечается, что Бонуччи может начать разбирательство с «Ювентусом» в юридическом поле. В Серии А существует коллективный договор, в котором прописано, что футболистам должно быть разрешено тренироваться с первой командой. Леонардо же сейчас занимается с игроками, которые тоже не входят в проект клуба.