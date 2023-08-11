Барбоза: «Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, прошлый сезон 27-летний Миранчук провёл «Торино» на правах аренды. По мнению Барбозы, лучшим вариантом для российского футболиста было бы продолжить свои выступления за туринский клуб.

«Я думаю, если он в итоге останется в «Торино, это будет лучшим вариантом для Алексея. Миранчук — очень хороший игрок и большой талант. Я не исключаю, что Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А», — цитирует Барбозу Metaratings.

В прошлом сезоне Миранчук провёл за «Торино» 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.