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Чемпионат Италии. Серия А

Бенитес: «Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов»

11 Августа 2023 • 10:09 Комментировать
Сельта
...
Осасуна
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13.08 18:00

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес прокомментировал интерес других клубов к полузащитнику команды Габри Вейге, который доступен на рынке за отступные в размере 40 миллионов евро.

«Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов. Давайте посмотрим, как сложатся переговоры», – сказал Бенитес на пресс-конференции.

Напомним, в гонке за Вейгой пока лидирует «Наполи». Правда, итальянский клуб предлагает 30 миллионов евро, что заметно меньше суммы отступных. «Партенопеи» надеются согласовать трансфер на своих условиях.

Вейга в прошлом сезоне забил 11 голов в чемпионате Испании. Игроком также интересовались «Манчестер Сити» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта Наполи трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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