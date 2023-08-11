Бенитес: «Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов»

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес прокомментировал интерес других клубов к полузащитнику команды Габри Вейге, который доступен на рынке за отступные в размере 40 миллионов евро.

«Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов. Давайте посмотрим, как сложатся переговоры», – сказал Бенитес на пресс-конференции.

Напомним, в гонке за Вейгой пока лидирует «Наполи». Правда, итальянский клуб предлагает 30 миллионов евро, что заметно меньше суммы отступных. «Партенопеи» надеются согласовать трансфер на своих условиях.

Вейга в прошлом сезоне забил 11 голов в чемпионате Испании. Игроком также интересовались «Манчестер Сити» и «Челси».