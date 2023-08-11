Голкипер генуэзской «Сампдории» Эмиль Аудеро перешел в миланский «Интер», об этом сообщается на официальном сайте «нерадзурри». Он будет сменщиком швейцарца Янна Зоммера.

Вратарь перебрался в итальянский гранд на правах аренды до конца сезона. По завершении срока трудового договора миланский клуб может оформить выкуп футболиста.

Аудеро выступал за «Сампдорию» с июля 2019 года, перебравшись из туринского «Ювентуса». В прошлом сезоне на счету голкипера 26 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 39 мячей, а в пяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.