В «Торино» отреагировали на слухи о трансфере украинца Малиновского

Президент «Торино» отреагировал на информацию о возможном подписании украинского полузащитника Руслана Малиновского, ныне являющегося игроком французского «Марселя».

«Не знаю, откуда появились слухи о трансфере этого футболиста. Могу с уверенностью заявить, что Малиновского нет в нашем трансферном шорт-листе. Наш клуб не вел переговоров с «Марселем» относительно его перехода», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Малиновского заинтересован «Бешикташ».

В прошлом сезоне Руслан провел 20 матчей в чемпионате Франции, забил мяч и сделал голевую передачу.