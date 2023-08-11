«Фиорентина» готовит 25 миллионов на аргентинского форварда

Форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, в подписании 22-летнего игрока заинтересована «Фиорентина».

По информации источника, руководство флорентийского клуба готово выделить на покупку южноамериканца порядка 25 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время Лукас отправится в Италию для прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Бельтран провел 31 встречу за аргентинскую команду, записав на свой счет 16 забитых мячей и три результативные передачи.