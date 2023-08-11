Дзанетти: «Английский выучил уже в зрелом возрасте»

Не секрет, что аргентинцы не особо любят английский язык, да и англичан в целом - там прекрасно помнят о событиях 1982 года, когда англичане в ходе не очень долгой, но жестокой войны разбили аргентинцев и сохранили контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Свой гол рукой в ворота англичан на чемпионате мира в 1986 году Диего Марадона оправдывал именно той войной - дескать, это моя месть за военное поражение.

Хавьер Дзанетти, бывший аргентинский полузащитник, признался, что английский выучил лишь тогда, когда получил представительскую работу:

- Тогда это тало важным, в качестве вице-президента «Интера», в постоянной связи с УЕФА и ФИФА, это обязывает знать английский язык. Сейчас я комфортно говорю на нем, - цитирует слова Дзанетти Le Nacion.