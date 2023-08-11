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Чемпионат Италии. Серия А

Хавьер Дзанетти рассказал о своём загадочном втором имени

11 Августа 2023 • 05:43 Комментировать

Вице-президенту миланского «Интера» Хавьеру Дзанетти исполнилось 50 лет, в связи с чем он решил дать большое интервью La Nation, в котором рассказал о смысле своего второго имени - Адельмар. Как оказалось, так звали врача, который немало помог матери Дзанетти на первых порах после родов.

- Это имя я получил в честь врача, который очень помог матери во время родов. У меня были проблемы с дыханием при рождении, и, насколько я знаю, помощь врача оказалась ключевой. Потому, из благодарности, мать дала мне еще одно имя, в честь врача, - цитирует издание слова бывшего капитана «Интера». 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти
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