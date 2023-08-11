Тареми просит «Порту» отпустить его в «Интер»

Похоже, что центральным нападающим миланского «Интера», на отсутствие которого так сетует Кристиан Вьери, станет иранский форвард Мехди Тареми. Как сообщает fcinter1908.it со ссылкой на иранские источники, Мехди требует от руководства португальского клуба отпустить его в «Интер».

Иранский журналист Хатам Ширализадех считает, что под давлением Тареми «Порту» снизит свои финансовые аппетиты (сейчас португальцы требуют за Мехди тридцать миллионов евро) и уступит его за двадцать пять миллионов.

Напомним, что на иранского нападающего претендовали также «Милан» и «Тоттенхэм», но они, судя по всему, не столь привлекательны в его глазах.