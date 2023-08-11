Филиппо Индзаги рассказал о своем любимом матче

Филиппо Индзаги исполнилось 50 лет, в связи с чем о нем вспомнили журналисты, которые не так и часто общаются с ним ввиду его скромной работы в качестве тренера «Реджины». А так как о настоящем говорить особо нечего, то говорят о прошлом - об его подвигах в качестве игрока. На этот раз журналисты спросили «Пиппо» об его любимом матче. Ответ оказался достаточно предсказуемым.

- Матч, который я хотел бы сыграть снова? Конечно же, финал Лиги чемпионов в 2007 году. Забить дважды в таком важном матче - это очень сильно, - цитирует слова Филиппо Индзаги pianetamilan.it.

Тогда «Милан» победил со счетом 2:1 английский «Ливерпуль».