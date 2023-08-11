Вьери: «Интеру» не хватает хорошего центрального нападающего»

Бывший форвард миланского «Интера» Кристиан Вьеи не разделяет общего настроения в стане «неррадзурри» по поводу расставания с Ромелу Лукаку - дескать, ушел, ну и хорошо, он «предал нас». Теперь «Интеру», по мнению Вьери, не хватает хорошего центрального нападающего, который будет забивать голы.

- Очень сильная команда, но не хватает хорошего центрального нападающего, забивающего много голов. Без него команда не сможет бороться ни за Скудетто, ни за Лигу чемпионов. Посмотрим, кого они возьмут, - цитирует слова Вьери fcinter1908.it.

Итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.