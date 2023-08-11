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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» тоже заработал на продаже Кесси в Саудовскую Аравию

11 Августа 2023 • 04:00 Комментировать

Полузащитник Франк Кесси стал игроком саудовского «Аль-Ахли», он покинул «Барселону» после года выступлений за каталонский клуб - и, как и другой африканский игрок, Садио Мане, чувствует себя «преданным клубом» (у Мане, претензии, правда, к «Баварии»).

Между тем стали известны финансовые подробности сделки - «Барселона» заработает на Кесси 12,5 миллионов евро, но поживится с этих денег и итальянский «Милан», предыдущий клуб Франка - он получит пять процентов от сделки, что составляет 625 тысяч евро.

Напомним, что до «Барселоны» и «Милана» Кесси успел поиграть еще и за «Аталанту». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Аль-Ахли Джидда Франк Кесси
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