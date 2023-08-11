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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги рассказал, как отклонил щедрое предложение из МЛС в 2007 году

11 Августа 2023 • 02:52 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Филиппо Индзаги рассказал о том, как отклонил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году, сразу после того, как забил два гола в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и обеспечил победу своей команде, ставшей реваншем за легендарное стамбульское поражение 2005 года.

- В 2007 году, сразу после финала в Афинах, я получил выгодное предложение от американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Я отклонил его, потому что еще хотел играть на высоком уровне, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

Напомним, что Филиппо провел в Италии всю свою игровую карьеру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппо Индзаги Лос-Анджелес Гэлакси
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