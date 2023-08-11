​«Интер» отдаст Эспозито в аренду «Вероне»

Миланский «Интер» определился с будущим Себастьяно Эспозито - молодой нападающий снова проведет сезон в аренде, но на сей раз уже в Серии А. В прошлом сезоне Эспозито, напомним, поиграл за «Бари», помог команде пробиться в плей-офф за попадание в Серию А, но там клуб не справился с «Кальяри».

Теперь Эспозито отправится в аренду в «Верону», об этом сообщает fcinter1908.it. При этом «Интер» обговорил с «Вероной» вероятность выкупа футболиста.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется в конце следующей недели, в первом туре «Интер» сыграет с «Монцей», а «Верона» померяется силами с «Эмполи».