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Чемпионат Италии. Серия А

Кабрал сменил «Фиорентину» на «Бенфику» официально

10 Августа 2023 • 22:34 Комментировать

25-летний бразильский форвард Артур Кабрал перешёл из «Фиорентины» в «Бенфику», об этом официально сообщает сайт лиссабонского топ-клуба. Бразилец и его новая команда связали себя пятилетним контрактом. Затраты португальцев на нападающего оцениваются в 20 млн евро.

Игрок атаки в рядах «фиалок» провёл минувший сезон после того, как клуб приобрёл его у «Базеля» за сумму в 15 млн евро. В активе страйкера – 48 официальных матчей, в которых ему удалось отметиться 17 голами.

В минувшем сезоне новый клуб Кабрала в очередной раз стал чемпионом своей страны.

Напомним, что ранее из «Бенфики» в «ПСЖ» официально ушёл форвард, воспитанник лиссабонцев Гонсалу Рамуш.

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Евро-Футбол.Ру,
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