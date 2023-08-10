25-летний бразильский форвард Артур Кабрал перешёл из «Фиорентины» в «Бенфику», об этом официально сообщает сайт лиссабонского топ-клуба. Бразилец и его новая команда связали себя пятилетним контрактом. Затраты португальцев на нападающего оцениваются в 20 млн евро.

Игрок атаки в рядах «фиалок» провёл минувший сезон после того, как клуб приобрёл его у «Базеля» за сумму в 15 млн евро. В активе страйкера – 48 официальных матчей, в которых ему удалось отметиться 17 голами.

В минувшем сезоне новый клуб Кабрала в очередной раз стал чемпионом своей страны.

Напомним, что ранее из «Бенфики» в «ПСЖ» официально ушёл форвард, воспитанник лиссабонцев Гонсалу Рамуш.