Итальянская «Фиорентина» пополнила линию нападения форвардом «Специи» и сборной Анголы. Клуб усилил 26-летний центрфорвард М'бала Нзола, сообщает клубная пресс-служба. О длительности трудового контракта новичка «фиалок» и стоимости сделки пока не сообщается.

Нападающий находился в составе «Специи» три последних года карьеры. За время в клубе ему удалось оформить 26 голов в 77 официальных матчах в рамках Серии А. Помимо этого, он имеет шесть матчей и два забитых мяча за национальную команду Анголы.

Напомним, что «Фиорентина» завершила минувший сезон в чемпионате Италии на восьмом месте и в сезоне грядущем сыграет в Лиге конференций УЕФА.