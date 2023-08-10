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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» усилила линию атаки форвардом «Специи» официально

10 Августа 2023 • 21:49 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Итальянская «Фиорентина» пополнила линию нападения форвардом «Специи» и сборной Анголы. Клуб усилил 26-летний центрфорвард М'бала Нзола, сообщает клубная пресс-служба. О длительности трудового контракта новичка «фиалок» и стоимости сделки пока не сообщается.

Нападающий находился в составе «Специи» три последних года карьеры. За время в клубе ему удалось оформить 26 голов в 77 официальных матчах в рамках Серии А. Помимо этого, он имеет шесть матчей и два забитых мяча за национальную команду Анголы.

Напомним, что «Фиорентина» завершила минувший сезон в чемпионате Италии на восьмом месте и в сезоне грядущем сыграет в Лиге конференций УЕФА.

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