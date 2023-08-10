Жиру: «Работаем, чтобы быть готовыми к 21 числу»

Французский нападающий Оливье Жиру готовится к новому сезону итальянского чемпионата, в котором его клуб «Милан» будет пытаться вернуть себе чемпионскую корону, добытую в 2022 году, но упущенную в пользу «Наполи» в прошлом сезоне. Жиру выложил в социальных сетях фотографию с процесса тренировок, подписав ее следующим образом:

- Концентрация и напряженная работа. Мы должны быть готовы к 21 августа, - написал футболист.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется для «Милана» двадцать первого августа, в этот день команда Стефано Пиоли сыграет в гостях с «Болоньей».