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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Работаем, чтобы быть готовыми к 21 числу»

10 Августа 2023 • 21:41 Комментировать

Французский нападающий Оливье Жиру готовится к новому сезону итальянского чемпионата, в котором его клуб «Милан» будет пытаться вернуть себе чемпионскую корону, добытую в 2022 году, но упущенную в пользу «Наполи» в прошлом сезоне. Жиру выложил в социальных сетях фотографию с процесса тренировок, подписав ее следующим образом:

- Концентрация и напряженная работа. Мы должны быть готовы к 21 августа, - написал футболист.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется для «Милана» двадцать первого августа, в этот день команда Стефано Пиоли сыграет в гостях с «Болоньей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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