Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен не покинет «Наполи» — президент клуба

10 Августа 2023 • 21:26 Комментировать (1)
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем нападающего команды Виктора Осимхена.

«Осимхен остается. У него есть контракт еще на два года, куда он должен идти? Контракты существуют, и их всегда нужно соблюдать. У нас с Осимхеном хорошие отношения с самого первого момента», — приводит слова функционера Sky Sports Itally.

Источник сообщил, что на данный момент продолжаются переговоры между руководством «Наполи» и Осимхеном о продлении контракта.

Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Хиляль» готов заплатить за 24-летнего нигерийца 200 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРОЗИНОНЕ НАПОЛИ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Evgen 86
10 Августа 2023 в 21:41
Если бы за него и в правду давали 200мн то я думаю что сам де Луарентис отвез бы его к арабам
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
22:34 · Италия. Серия А
Кабрал сменил «Фиорентину» на «Бенфику» официально
22:24 · Италия. Кубок
Раньери надеется на Кубок Италии
21:49 · Италия. Серия А
«Фиорентина» усилила линию атаки форвардом «Специи» официально
21:41 · Италия. Серия А
Жиру: «Работаем, чтобы быть готовыми к 21 числу»
21:15 · Италия. Серия А
Саудовский «Аль-Ахли» подписал защитника «Ромы» официально
20:49 · Италия. Серия А
«Милан» хочет «сплавить» Мессиаса в «Дженоа» 2
20:24 · Италия. Серия А
Де Кетеларе передумал - он решился на переход в «Аталанту»
20:19 · Италия. Серия А
Калабрия вернулся в общую группу
19:38 · Италия. Серия А
«Наполи» подписал хавбека сборной Швеции официально
18:42 · Италия. Серия А
Журналист из Италии — о Кокорине: «Его наличие в составе «Фиорентины» вызывает недоумение»
17:20 · Италия. Серия А
Известна сумма трансфера Закарии из «Ювентуса» в «Монако»
16:47 · Германия. Бундеслига
«Фиорентина» приобрела голкипера «Герты» официально
15:56 · Италия. Серия А
«Галатасарай» близок к соглашению с «ПСЖ» по трансферу Паредеса, но сам игрок хочет в другую команду
13:48 · Италия. Серия А
Галлиани ответил, может ли Миранчук перейти в «Монцу»
13:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлил контракт с нападающим
Все новости
Рекомендуем