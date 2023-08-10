Осимхен не покинет «Наполи» — президент клуба

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем нападающего команды Виктора Осимхена.

«Осимхен остается. У него есть контракт еще на два года, куда он должен идти? Контракты существуют, и их всегда нужно соблюдать. У нас с Осимхеном хорошие отношения с самого первого момента», — приводит слова функционера Sky Sports Itally.

Источник сообщил, что на данный момент продолжаются переговоры между руководством «Наполи» и Осимхеном о продлении контракта.

Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Хиляль» готов заплатить за 24-летнего нигерийца 200 миллионов евро.