«Милан» хочет «сплавить» Мессиаса в «Дженоа»

Бразильский нападающий Жуниор Мессиас не оправдал надежд - он не добился прогресса, на который надеялось руководство клуба, иногда у него что-то получалось, но чаще всего - нет. Теперь Мессиас, как уточняет pianetamilan.it, может усилить состав вернувшегося в высший свет итальянского футбола «Дженоа».

Речь идет об аренде, но с последующим обязательным выкупом игрока. Ранее слухи отправляли Мессиаса в турецкий чемпионат, оттуда был стойкий интерес к нему, но сам игрок выразил желание остаться в Серии А. Итальянский чемпионат, напомним, стартует уже девятнадцатого августа - в конце следующей недели.