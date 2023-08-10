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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет «сплавить» Мессиаса в «Дженоа»

10 Августа 2023 • 20:49 Комментировать (2)

Бразильский нападающий Жуниор Мессиас не оправдал надежд - он не добился прогресса, на который надеялось руководство клуба, иногда у него что-то получалось, но чаще всего - нет. Теперь Мессиас, как уточняет pianetamilan.it, может усилить состав вернувшегося в высший свет итальянского футбола «Дженоа».

Речь идет об аренде, но с последующим обязательным выкупом игрока. Ранее слухи отправляли Мессиаса в турецкий чемпионат, оттуда был стойкий интерес к нему, но сам игрок выразил желание остаться в Серии А. Итальянский чемпионат, напомним, стартует уже девятнадцатого августа - в конце следующей недели. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дженоа Жуниор Мессиас трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Августа 2023 в 21:16
правильно, это не футболист, а так....недоразумение....как можно было его вообще купить в такой клуб - хз, при том, что это не молодое дарование, который не раскрылся....
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