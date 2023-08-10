Де Кетеларе передумал - он решился на переход в «Аталанту»

Бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе решился на переход в «Аталанту», несмотря на то, что буквально на днях он было засомневался в целесообразности такого трансфера. Как сообщает Tuttomercatoweb, сейчас стороны практически ударили по рукам.

Аренда де Кетеларе обойдется «Аталанте» в три миллиона евро, но если «Аталанта» захочет его выкупить, то ей придется добавить еще 26 миллионов, плюс четыре в виде различных бонусов.

Сделка должна быть закрыта до начала нового сезона итальянского чемпионата Серии А, то есть до девятнадцатого августа. В первом туре «Аталанта» сыграет с «Сассуоло».