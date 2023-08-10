Калабрия вернулся в общую группу

Капитан «Милана» Давиде Калабрия получил травму в июле в товарищеском матче против туринского «Ювентуса», однако сейчас из стана клуба поступают хорошие новости - Калабрия возвращается в строй.

Сегодня он уже провел всю тренировку в общей группе, а это означает, что наставник «Милана» Стефано Пиоли сможет рассчитывать на него в игре против «Болоньи» в рамках первого тура итальянского чемпионата. Она состоится двадцать первого августа, в понедельник.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место в турнирной таблице Серии А, а чемпионский титул взял «Наполи».