Шведский полузащитник Йенс Каюсте пополнил состав «Наполи», перебравшись из «Реймса». Об этом неаполитанцы сообщили на своей страничке в социальной сети. Подробности трансфера не раскрываются.

24-летний Каюсте выступал за французский «Реймс» с января 2022 по август 2023 года. В составе команды он сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал один ассист.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, покупка полузащитника обошлась «Наполи» в 12 миллионов евро.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Наполи» встретится с «Фрозиноне». Матч пройдет 19 августа и начнется в 19:30 по мск.