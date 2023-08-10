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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» подписал хавбека сборной Швеции официально

10 Августа 2023 • 19:38 Комментировать
Марсель
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Реймс
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12.08 18:00

Шведский полузащитник Йенс Каюсте пополнил состав «Наполи», перебравшись из «Реймса». Об этом неаполитанцы сообщили на своей страничке в социальной сети. Подробности трансфера не раскрываются.

24-летний Каюсте выступал за французский «Реймс» с января 2022 по август 2023 года. В составе команды он сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал один ассист.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, покупка полузащитника обошлась «Наполи» в 12 миллионов евро.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Наполи» встретится с «Фрозиноне». Матч пройдет 19 августа и начнется в 19:30 по мск.

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Наполи Реймс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Йенс Каюсте
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