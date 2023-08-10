Журналист из Италии — о Кокорине: «Его наличие в составе «Фиорентины» вызывает недоумение»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки поделился комментарием о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. Напомним, прошлый сезон российский нападающий провел в кипрском «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата.

«В «Фиорентине» очень серьезная конкуренция в атакующей линии. Кокорин? Его наличие в составе вызывает недоумение. Вряд ли он будет играть», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

В первом туре Серии А «фиалки» встретятся в гостях с «Дженоа». Матч состоится 19 августа и начнется в 21:45 по мск.