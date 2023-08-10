Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Журналист из Италии — о Кокорине: «Его наличие в составе «Фиорентины» вызывает недоумение»

10 Августа 2023 • 18:42 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки поделился комментарием о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. Напомним, прошлый сезон российский нападающий провел в кипрском «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата.  

«В «Фиорентине» очень серьезная конкуренция в атакующей линии. Кокорин? Его наличие в составе вызывает недоумение. Вряд ли он будет играть», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

В первом туре Серии А «фиалки» встретятся в гостях с «Дженоа». Матч состоится 19 августа и начнется в 21:45 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Массимо Франки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДЖЕНОА ФИОРЕНТИНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
18:42 · Италия. Серия А
Журналист из Италии — о Кокорине: «Его наличие в составе «Фиорентины» вызывает недоумение»
17:20 · Италия. Серия А
Известна сумма трансфера Закарии из «Ювентуса» в «Монако»
16:47 · Германия. Бундеслига
«Фиорентина» приобрела голкипера «Герты» официально
15:56 · Италия. Серия А
«Галатасарай» близок к соглашению с «ПСЖ» по трансферу Паредеса, но сам игрок хочет в другую команду
13:48 · Италия. Серия А
Галлиани ответил, может ли Миранчук перейти в «Монцу»
13:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлил контракт с нападающим
13:05 · Италия. Серия А
«Болонья» хочет продать Арнаутовича за 10 миллионов евро, два топ-клуба Серии А уже отказались
10:57 · Германия. Бундеслига
Гравенберх интересен топ-клубу Серии А
10:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку всё ещё не теряет надежд перейти в «Ювентус»
10:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассматривает Меньяна и Кошту для долгосрочной замены Нойера
09:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» предлагает за Дзаньоло 30 миллионов евро
09:02 · Германия. Бундеслига
Муриэль заинтересовал клуб Бундеслиги
08:33 · Италия. Серия А
Бонуччи готовится к уходу из «Ювентуса»
08:27 · Италия. Серия А
Амрабат выбрал новый клуб
02:40 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Интер» должен избежать ошибок, допущенных в прошлом сезоне»
Все новости
Рекомендуем