Известна сумма трансфера Закарии из «Ювентуса» в «Монако»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что опорник туринского «Ювентуса» Денис Закария уже в ближайшем будущем станет игроком «Монако». По информации источника, за переход 26-летнего игрока сборной Швейцарии монегаски заплатят «старой синьоре» 20 млн евро. В скором времени футболист полузащиты пройдёт медицинский осмотр в новом клубе.

Отметим, что действующий контракт связывает игрока с «Ювентусом» ещё три года. Минувший сезон, а именно его вторую половину полузащитник провёл в АПЛ в составе кризисного «Челси», не отметившись голевыми действиями.

Transfermarkt оценивает будущего одноклубника Александра Головина в 18 млн евро.