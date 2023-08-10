Галлиани ответил, может ли Миранчук перейти в «Монцу»

Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани в беседе с журналистами ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Нужен ли нам Миранчук? Мы полностью укомплектованы», - приводит слова руководителя итальянского клуба издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Алексей выступал на правах аренды за «Торино». 27-летний россиянин принял участие в 31 поединке за туринский коллектив, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. После завершения срока аренды Миранчук вернулся в Бергамо. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.