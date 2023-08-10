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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продлил контракт с нападающим

10 Августа 2023 • 13:29 Комментировать

Форвард Лоренцо Ангеле заключил новое долгосрочное соглашение с туринским «Ювентусом», об этом рапортуют журналисты Triball Football.

Согласно сведениям источника, новый контракт между «старой синьорой» и нападающим рассчитан до 2028 года. В минувшем сезоне Лоренцо выступал за молодежную команду «Ювентуса». Ангеле записал на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.

В новом сезоне чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри стартуют поединком против «Удинезе». Встреча состоится в городе Удине в воскресенье, 20 августа.

Прошлый сезон «Ювентус» завершил на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лоренцо Ангеле
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