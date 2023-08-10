«Ювентус» предлагает за Дзаньоло 30 миллионов евро

Мы уже сообщали о том, что Николо Дзаньоло, талантливый итальянский нападающий, скорее всего, покинет «Галатасарай» и вернется в Европу - в частности, в итальянский чемпионат, где он выступал и ранее в составе столичной «Ромы».

Сейчас большой интерес к нему проявляет туринский «Ювентус», как уточняет издание Fanatik, туринцы готовы выложить на бочку за него тридцать миллионов евро - почти столько, сколько прописано в контракте Дзаньоло в качестве отступных, 35 миллиона евро.

«Галатасарай», пригласив Тете из донецкого «Шахтера», намерен отпустить Дзаньоло, особенно если подоспеет достойное предложение. А пока лучшее предложение поступило от «Ювентуса».