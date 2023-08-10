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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи готовится к уходу из «Ювентуса»

10 Августа 2023 • 08:33 Комментировать

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи подтвердил, что собирается покинуть туринский «Ювентус».

«Я многому научился здесь, сражался и много мечтал. Но сегодняшняя реальность такова, что любовь и привязанность могут выходить за рамки навязанных ситуаций. Огромная благодарность всем болельщикам «Ювентуса», которые поддерживали меня с первого дня и по сегодня», - гласит сообщение Леонардо в социальных сетях.

36-летний защитник большую часть своей карьеры провел в «Ювентусе». Срок трудового соглашения между Бонуччи и «старой синьорой» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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