Амрабат выбрал новый клуб

Опорный полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Об этом стало известно журналистам портала Sport.es.

Согласно данным источника, 26-летний африканец желает перейти в мадридский «Атлетико», несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Софьяна оценивается в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амрабат принял участие в 49 поединках во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.