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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли не хочет отпускать Крунича в «Фенербахче»

09 Августа 2023 • 22:24 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может стать причиной срыва трансфера боснийского полузащитника Раде Крунича в «Фенербахче».

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, переход Николаса Домингеса из «Болоньи» возможен лишь в том случае, если «россонери» не смогут убедить хавбека остаться. Сообщается, что «Фенербахче» настаивает на его подписании, однако Стефано Пиоли высоко ценит боснийца, который не хотел бы потерять полузащитника.

Напомним, что Раде Крунич является игроком «Милана» с 2019 года. В футболке нынешнего коллектива 29-летний футболист провёл 125 матчей, выиграв золото Серии А в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фенербахче Стефано Пиоли Раде Крунич трансферы футбола - лето 2023
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