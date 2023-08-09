Дзанетти: «Я очень доволен прогрессом Лаутаро»

Вице-президент миланского «Интера», аргентинец Хавьер Дзанетти, очень доволен прогрессом Лаутаро Мартинеса. Тот выступает за клуб с 2018 года, но до минувшего сезона запоминался в основном тем, как транжирил моменты. Но в прошлом сезоне Лаутаро прибавил, забил немало важных голов, а результатом стал выход в финал Лиги чемпионов.

- Он сделал правильные шаги, скромно и с чувством. Я очень доволен прогрессом Лаутаро. Он должен быть лидером, подавать пример другим игрокам. Это работа капитана, говорить с одноклубниками, - цитирует слова Хавьера Дзанетти итальянское новостное агентство ITASportPress.