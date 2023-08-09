Дзанетти назвал главное качество Симоне Индзаги

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал продление контракта с Симоне Индзаги, который руководит командой с 2021 года. Дзанетти назвал главное качество Симоне.

- Его главное качество - это спокойствие. Ясность ума даже в сложные, бурные моменты. Сила не ставить под сомнение работу, настаивать на своем. Это спокойствие дано только сильным людям, - цитирует слова Дзанетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется девятнадцатого августа, в первом туре миланский «Интер» сыграет с «Монцей».