«Интер» снова раздумывает над вариантом с Арнаутовичем

Руководство «Интера» снова вернулось к оценке варианта с подписанием Марко Арнаутовича из «Болоньи», в силу того, что клуб не может договориться с «Порту» об адекватной цене за Мехди Тареми - португальцы просят за него не менее тридцати миллионов.

В таких условиях австрийский нападающий с сербскими корнями может стать отличной альтернативой - дешевой и вполне уместной, учитывая его хорошую адаптацию к Серии А, времени для раскачки ему не потребуется.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа, в первом туре миланский «Интер» сыграет с «Монцей».