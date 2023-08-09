Чуквуезе: «Верю в проект Пиоли»

«Милан» официально представил Самуэля Чуквуезе поклонникам клуба, и в ходе презентации новобранец рассказал о том, как решился принять приглашение от итальянского клуба.

- Мы говорили с наставником клуба когда я был в сборной, и он рассказывал мне о своих тактических замыслах, связанных со мной. Я чувствовал, что меня хотят. И тифози мне тоже очень нравятся. Я верю в проект Пиоли. Со временем мы сможем снова побеждать в Серии А, - цитирует слова Чуквуезе pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Болоньей».