«Милан» и «Вердер» сошлись на 4 миллионах за Балло-Туре

Как мы уже сообщали, немецкий «Вердер» решил усилиться за счет сенегальского оборонца Фоде Балло-Туре, который нечасто появлялся на поле в составе «Милана», но наверняка придется ко двору в переживающем не самые славные времена «Вердере».

Как уточняет SportMediaset, стороны в итоге сошлись на четырех миллионах евро - именно столько заработает «Милан» на продаже Балло-Туре. Сделка будет заключена буквально на днях, скорее всего, еще до первого матча «Милана» в новом чемпионате Италии.

Стартует новый сезон Серии А, напомним, девятнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Болоньей».