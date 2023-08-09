Вьери: «Вижу «Милан» позади «Интера» и «Ювентуса»

Знаменитый экс-нападающий Кристиан Вьери поделился своим общим прогнозом на чемпионат Италии, в частности, он считает, что и в этом сезоне «Интер» выступит лучше «Милана», но также уверен в том, что и другой его бывший клуб (впрочем, Вьери поиграл во всех трех перечисленных в заголовке командах), «Ювентус», оставит позади себя «Милан».

- У «Ювентуса» состав такой же сильный, как и у «Интера». «Милан» все-таки уступает им, надо дать время молодежи, - считает Вьери, слова которого цитирует pianetamilan.it

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа, в конце следующей недели.