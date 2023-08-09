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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Ювентуса» посвятили баннер Лукаку

09 Августа 2023 • 14:38 Комментировать

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся туманным. Слухи продолжают связывать 30-летнего бельгийца с «Ювентусом», но фанаты туринского клуба не хотят видеть этого футболиста в команде. Они в очередной раз выступили против подписания Лукаку посредством баннера.

«Оставайся в Милане, у нас уже есть запасной вратарь», - говорится в тексте баннера. Фотографию опубликовало издание Corriere della Sera.

Вероятно, поклонники «Ювентуса» посмеялись над Лукаку. В июньском финале Лиги чемпионов он ненамеренно заблокировал удар своего партнёра по команде в моменте, когда «Интер» мог отыграться. 

Ранее против Лукаку выступали и фанаты «Интера» - они обвиняли бельгийца в предательстве.

Как известно, права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». Прошлый сезон нападающий повёл в «Интере» в аренде.

Почему Лукаку ненавидят фанаты

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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