​Фанаты «Ювентуса» посвятили баннер Лукаку

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся туманным. Слухи продолжают связывать 30-летнего бельгийца с «Ювентусом», но фанаты туринского клуба не хотят видеть этого футболиста в команде. Они в очередной раз выступили против подписания Лукаку посредством баннера.

«Оставайся в Милане, у нас уже есть запасной вратарь», - говорится в тексте баннера. Фотографию опубликовало издание Corriere della Sera.

Вероятно, поклонники «Ювентуса» посмеялись над Лукаку. В июньском финале Лиги чемпионов он ненамеренно заблокировал удар своего партнёра по команде в моменте, когда «Интер» мог отыграться.

Ранее против Лукаку выступали и фанаты «Интера» - они обвиняли бельгийца в предательстве.

Как известно, права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». Прошлый сезон нападающий повёл в «Интере» в аренде.

Почему Лукаку ненавидят фанаты