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Чемпионат Италии. Серия А

​«Аль-Хиляль» может купить звезду в нападение за 200 млн евро

09 Августа 2023 • 13:56 Комментировать

«Аль-Хиляль» не теряет надежды на успешное завершение сделки по трансферу Виктора Осимхена из «Наполи». Как сообщает на своих страницах Corriere dello Sport, саудовский клуб готов предложить за 24-летнего нигерийца 160-170, а после даже 200 миллионов евро.

За «Наполи» Осимхен выступает с сентября 2020 года после трансфера из «Лилля». С тех пор нападающий провёл 101 официальный матч, в которых записал на свой счёт 59 голов и 14 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Осимхена в 120 миллионов евро.

Отметим, что саудовские клубы очень активно себя ведут на летнем трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Хиляль Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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