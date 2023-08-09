​«Аль-Хиляль» может купить звезду в нападение за 200 млн евро

«Аль-Хиляль» не теряет надежды на успешное завершение сделки по трансферу Виктора Осимхена из «Наполи». Как сообщает на своих страницах Corriere dello Sport, саудовский клуб готов предложить за 24-летнего нигерийца 160-170, а после даже 200 миллионов евро.

За «Наполи» Осимхен выступает с сентября 2020 года после трансфера из «Лилля». С тех пор нападающий провёл 101 официальный матч, в которых записал на свой счёт 59 голов и 14 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Осимхена в 120 миллионов евро.

Отметим, что саудовские клубы очень активно себя ведут на летнем трансферном рынке.