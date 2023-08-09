​Пиоли доволен усилением полузащиты

В начале августа состав «Милана» пополнил полузащитник Юнус Муса. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли сказал, что теперь средняя линия команды укомплектована.

«Те, кто пришёл, молоды, но при этом опытны. Конечно, им нужно какое-то время, но у нас в распоряжении есть всё, чтобы играть в тот футбол, в который мы хотим. После прихода Юнуса мы полностью укомплектованы в линии полузащиты. Рейндерс умён, Лофтус-Чик – качественный, физический игрок, Муса – агрессивный футболист. Также у нас есть Побега и Крунич. Это качественные боевые единицы», - сказал Пиоли, чьи слова приводит портал Goal.