Агент Бийола высказался о будущем игрока

Агент защитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что игрок сборной Словении по-прежнему является игроком итальянской команды, но к нему есть определённый интерес со стороны других клубов.

«Есть шанс, что он останется в «Удинезе», как есть шанс на то, что он уйдет. У него есть опции, но в «Удинезе» должны решить, хотят ли они его сохранить или отпустить», - приводит слова Чебежа «РБ Спорт»

Контракт 24-летнего футболиста с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

Ранее Бийол выступал за московский ЦСКА.