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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Ожидали другого от Лукаку после всего того, что «Интер» сделал для него»

09 Августа 2023 • 11:46 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти отреагировал на новость о том, что экс-нападающий команды Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

«Мы ожидали другого от Ромелу после всего того, что клуб сделал для него. Конечно, он имеет право идти туда, куда пожелает. Но нужно было сказать об этом в подходящее время. Никто не может быть важнее клуба, поэтому всегда нужно думать о возможном расставании», - передает слова функционера Tuttomercatoweb.

В минувшем сезоне Лукаку играл за «нерадзурри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 37 поединках, в которых отметился 14 голами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Ромелу Лукаку
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