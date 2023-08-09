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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет заменить Зелиньски полузащитником из Ла Лиги

09 Августа 2023 • 10:59 Комментировать
Сельта
...
Осасуна
13.08 18:00

Итальянский «Наполи» нашёл полузащитника, который способен заменить в команде Пётра Зелиньски. По информации от журналиста Николо Скиры, «партенопеи» нацелились на молодого хавбека «Сельты» Габри Вейгу.

В контракте у испанца прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис пробует договориться с «Сельтой» за 30 миллионов. 21-летний Вейга ранее был связан с «Челси» и «Ливерпулем».

Напомним, Зелиньски близок к уходу из «Наполи» ради трансфера в «Аль-Ахли» Джидда. За польского полузащитника «партенопеи» должны получить около 25 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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