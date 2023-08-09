«Наполи» хочет заменить Зелиньски полузащитником из Ла Лиги

Итальянский «Наполи» нашёл полузащитника, который способен заменить в команде Пётра Зелиньски. По информации от журналиста Николо Скиры, «партенопеи» нацелились на молодого хавбека «Сельты» Габри Вейгу.

В контракте у испанца прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис пробует договориться с «Сельтой» за 30 миллионов. 21-летний Вейга ранее был связан с «Челси» и «Ливерпулем».

Напомним, Зелиньски близок к уходу из «Наполи» ради трансфера в «Аль-Ахли» Джидда. За польского полузащитника «партенопеи» должны получить около 25 миллионов евро компенсации.