«Интер» нашёл нового нападающего в Серии А

Нападающий «Удинезе» Бету может перебраться в другой итальянский коллектив. Как информирует Sportmediaset, игрок попал в сферу интересов миланского «Интера».

Руководство «нерадзурри» рассматривает Бету в качестве альтернативы на случай срыва трансфера нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна. Также в трансферном шорт-листе «Интера» фигурирует иранец Мехди Тареми из «Порту».

25-летний Бету сыграл 33 поединка в прошлом сезоне чемпионата Италии. Нападающий записал себе в актив десять забитых мячей (один – с пенальти) и одну результативную передачу.