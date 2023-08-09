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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нашёл нового нападающего в Серии А

09 Августа 2023 • 09:15 Комментировать

Нападающий «Удинезе» Бету может перебраться в другой итальянский коллектив. Как информирует Sportmediaset, игрок попал в сферу интересов миланского «Интера».

Руководство «нерадзурри» рассматривает Бету в качестве альтернативы на случай срыва трансфера нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна. Также в трансферном шорт-листе «Интера» фигурирует иранец Мехди Тареми из «Порту».

25-летний Бету сыграл 33 поединка в прошлом сезоне чемпионата Италии. Нападающий записал себе в актив десять забитых мячей (один – с пенальти) и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Бету трансферы футбола - лето 2023
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