Хорватский полузащитник Никола Влашич перешел из лондонского «Вест Хэма» в «Торино». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2027 года. В договоре указан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

Сумма сделки, согласно данным портала Transfermarkt, составила 12,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне Никола выступал за туринскую команду на правах аренды. Хорват принял участие в 37 поединках во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.