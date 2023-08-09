Осимхен стал самым популярным гугл-запросом в Саудовской Аравии

Имя Виктора Осимхена в последнее время начало муссироваться в связи с возможным переходом в Саудовскую Аравию, но при этом там рядовые любители футбола практически ничего не знают о нем. И в последнюю неделю фамилия Осимхена стала самым популярным запросом в гугле, сообщает издание Il Mattino.

Пик запросов пришелся на 4-5 августа. Так саудиты пытаются понять, что он за игрок и почему за него предлагают столь большие деньги - чуть ли не до 200 миллионов евро. Напомним, что в прошлом сезоне Виктор стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата, а его клуб «Наполи» выиграл турнир после тридцатитрехлетнего перерыва.