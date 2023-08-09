Пиоли: «Очень хотим хорошо начать чемпионат»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает очень важным начать новый сезон итальянского чемпионата с победы. Он заявил, что настраивает своих подопечных только на успех.

- Не скрываю, мы очень хотим победить в первом матче. Готовимся к этому, хотим хорошо начать чемпионат, - признался Стефано Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне победа в первом матче над «Удинезе» со счетом 4:2 не очень-то помогла «Милану» п итгам сезона - команда попала в четверку лучших в турнирной таблице лишь из-за дисквалификации туринского «Ювентуса».