Леау: «Милан» стал сильнее, чем в прошлом сезоне»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что думает о нынешнем уровне команды.

В текущее межсезонье ряды «россонери» пополнили Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквуезе, Юнус Муса, Тиджани Рейндерс, Ноа Окафор и Рубен Лофтус-Чик, что, по мнению португальца, способно вывести «Милан» на новый уровень: «Клуб проделывает впечатляющую работу на рынке, привлекая отличных игроков. Думаю, мы стали сильнее на всех позициях, новички подняли нашу планку. «Милан» способен провести отличный сезон, но важно концентрироваться на каждом отдельном метче, не забегая вперёд», – приводит TMW слова Рафаэла Леау.