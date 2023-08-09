Пиоли прокомментировал возможный уход де Кетеларе из «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о ситуации с полузащитником Шарлем де Кетеларе.

«Россонери» готовы отпустить бельгийца в «Аталанту» на правах аренды с возможностью выкупа, однако сам 22-летний игрок пока не одобрил сделку.

Во вторник «Милан» провёл матч против «Монцы» (1:1), посвящённый Сильвио Берлускони, и де Кетеларе отсутствовал в составе.

«Де Кетеларе не попал в состав из-за рыночных переговоров по нему. К сожалению, он не смог показать здесь всё, что мог показать. Мы надеемся найти лучшее решение и для него, и для клуба», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Милана».