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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли прокомментировал возможный уход де Кетеларе из «Милана»

09 Августа 2023 • 01:45 Комментировать
Монца
1:1
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о ситуации с полузащитником Шарлем де Кетеларе.

«Россонери» готовы отпустить бельгийца в «Аталанту» на правах аренды с возможностью выкупа, однако сам 22-летний игрок пока не одобрил сделку.

Во вторник «Милан» провёл матч против «Монцы» (1:1), посвящённый Сильвио Берлускони, и де Кетеларе отсутствовал в составе.

«Де Кетеларе не попал в состав из-за рыночных переговоров по нему. К сожалению, он не смог показать здесь всё, что мог показать. Мы надеемся найти лучшее решение и для него, и для клуба», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Стефано Пиоли Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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