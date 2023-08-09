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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе может сорвать свой переход из «Милана» в «Аталанту»

09 Августа 2023 • 00:59 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Переход полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе в «Аталанту» может сорваться.

На днях в СМИ сообщили о достигнутой договорённости между клубами по аренде бельгийца. Стоимость сделки оценивалась в 3 млн евро, а за 23 млн «Аталанта» могла выкупить 22-летнего футболиста в будущем. Как информирует Sky Sport, руководство бергамасков заморозило переговоры, поскольку сочло личные требования де Кетеларе чрезмерно завышенными.

Шарль де Кетеларе неудачно провёл в «Милане» дебютный сезон после перехода из «Брюгге» за 35,5 млн евро. Трудовой договор игрока с «россонери» рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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