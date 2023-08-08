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Чемпионат Италии. Серия А

Юран: «Проблемы есть у каждой команды»

08 Августа 2023 • 21:53 Комментировать

Наставник «Пари НН» Сергей Юран дал интервью перед кубковым матчем со своим бывшим клубом - московским «Спартаком», за который он выступал в 90-е годы прошлого столетия. Юран признал, что у его команды есть проблемы, в частности, с реализацией голевых моментов.

- У каждой команды есть проблемы, были голевые моменты в матче с «Краснодаром». Да, не можем забить. Такое бывает в футболе, - заявил известный специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следить за событиями игры между «Пари НН» и «Спартаком» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Пари НН
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