Юран: «Проблемы есть у каждой команды»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран дал интервью перед кубковым матчем со своим бывшим клубом - московским «Спартаком», за который он выступал в 90-е годы прошлого столетия. Юран признал, что у его команды есть проблемы, в частности, с реализацией голевых моментов.

- У каждой команды есть проблемы, были голевые моменты в матче с «Краснодаром». Да, не можем забить. Такое бывает в футболе, - заявил известный специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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